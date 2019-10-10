Экипаж севшего в поле самолета разделил торт со спасенными пассажирами

Экипаж совершившего аварийную посадку на кукурузное поле самолета Airbus A321 встретился со спасенными пассажирами. Об этом сообщила стюардесса Алия Слякаева в своем Instagram.

В частности, для членов экипажа и пассажиров был приготовлен специальный торт. Он был выполнен в виде планеты Земля на кукурузном поле, над которой находился самолет — копия севшего в поле Airbus A321 «Уральских авиалиний».

«Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность и спасибо за наше с вами сегодня», — написала она.

В августе 2019 года в ходе рейса самолета А321 компании «Уральские авиалинии» произошла аварийная ситуация: во время взлета в оба двигателя попали птицы, это стало причиной возгорания. Экипаж самолета, которым командовал Дамир Юсупов, смог посадить самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Юсупову и пилоту Георгию Мурзину президентским указом было присвоено звание Героя России, остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества.

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