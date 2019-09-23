Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру

Летчик Дамир Юсупов, который спас жизни 230 человек, совершив аварийную посадку самолета Airbus A321 на кукурузное поле, рассказал о причинах своего отказа от переезда в новое жилье. Об этом пишет URA.ru.

По словам пилота, основная причина отказа от переезда — нежелание нарушать учебный процесс. «Мы очень благодарны за этот подарок. Но в ближайшее время переезд не планируется: дети пошли кто в школу, кто в садик», — сказал Юсупов.

По информации URA.ru, региональные власти подарили летчику и другим членам экипажа, совершившего посадку в кукурузном поле, квартиры в новом ЖК «Балтийский» — комплекс расположен на улице Михеева (Ленинский район Екатеринбурга). По данным открытых источников, стоимость квартир в ЖК начинается от 2,45 миллиона рублей за студию минимальной площади.

Ранее издание писало о том, что жена Дамира Юсупова упомянула в беседе с корреспондентом о том, что предоставленная им жилплощадь «маловата» для семьи с двумя детьми.

В августе 2019 года в ходе рейса самолета А321 компании «Уральские авиалинии» произошла аварийная ситуация: во время взлета в оба двигателя попали птицы, это стало причиной возгорания. Экипаж самолета, которым командовал Дамир Юсупов, смог посадить самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Юсупову и пилоту Георгию Мурзину президентским указом было присвоено звание Героя России, остальные члены экипажа удостоены ордена Мужества.

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