Стало известно о расшифровке черных ящиков севшего на поле Airbus

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал записи черных ящиков Аirbus 321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

По его словам, специалисты скопировали информацию с бортовых самописцев и анализируют записи переговоров экипажа с сотрудниками аэропорта. «Запись четкая, хорошая», — добавил он.

Собеседник агентства также сообщил, что, судя по полученным данным, авиадиспетчеры предупреждали пилотов воздушного судна о пролетах птиц над летным полем.

В «Интерфаксе» подчеркнули, что не располагают официальным подтверждением данной информации.

Ранее в субботу Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, пилотов Аirbus 321. Из представленных данных следовало, что через несколько минут после вылета, в 06:14, пилоты подали сигнал аварийной ситуации, доложили об отказе одного двигателя и запросили разрешение на разворот обратно в аэропорт, однако спустя минуту изменили свое решение.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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