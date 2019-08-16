Ставший Героем России пилот промолчал в ответ

Пилот Дамир Юсупов, которому 16 августа присвоили звание Героя России за успешную посадку аварийного Airbus A321 в кукурузном поле, не знал о своем награждении. Об этом сообщила его жена Наталья, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Он этого не знал. Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», — сказала она. Также Наталья Юсупова отметила, что рада награждению членов экипажа самолета.

Материалы по теме «Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России

Ранее 16 августа президент России Владимир Путин наградил экипаж Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Глава государства подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

Дамир Юсупов на пресс-конференции заявил, что не считает себя героем. По его словам, он сделал то, что должен был. 16 августа сообщалось, что Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Второго пилота, Георгия Мурзина, в результате аварии госпитализировали с ушибами груди.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!