«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия. Об этом она рассказала в интервью «360».

После посадки лайнера россиянка Алла Гарковенко записала сториз, в котором обрушилась с критикой на «Уральские авиалинии» и пожаловалась на то, что она испачкалась в результате происшествия. В настоящий момент запись удалена из Instagram-аккаунта девушки.

На видеозапись пассажирки обратил внимание британский таблоид Daily Mail, который окрестил ее «неблагодарной преподавательницей танцев на пилоне». Издание пишет, что Гарковенко ругается на пилотов, в то время как другие пассажиры благодарили их за спасение.

«Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: лучше б ты там сдохла, зачем такие, как ты, выживают. Это неприятно, и странно, что после такой катастрофы мы переживаем из-за людей», — пожаловалась россиянка. Она призналась, что записала ролик в состоянии стресса, когда не понимала, кого винить в произошедшем.

Девушка добавила, что, узнав подробности посадки лайнера, она испытала благодарность пилотам. Тем не менее Гарковенко хочет судиться с Daily Mail, который «взял столько материалов без разрешения». В настоящий момент она ищет адвоката, а компенсацию в том случае, если суд встанет на ее сторону, россиянка планирует передать пилотам Airbus A321 или отдать на благотворительность пострадавшим в авиакатастрофах людям.

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

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