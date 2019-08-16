Посадивший самолет в поле пилот Airbus прихватил жене кукурузы

Командир самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Дамир Юсупов, привез супруге в качестве сувенира большой початок кукурузы. Об этом E1 рассказала жена пилота Наталья.

По ее словам, он также привез домой детский рисунок с надписью «Дяде пилоту».

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16 августа Юсупов вернулся домой в Екатеринбург. Позднее на пресс-конференции он заявил, что не считает себя героем, и сделал то, что должен был. Он также извинился перед пассажирами за то, что не доставил их в конечный пункт, Симферополь. Второго пилота, Георгия Мурзина, госпитализировали с ушибами груди.

Утром 15 августа самолет A321 совершил жесткую посадку в поле недалеко от аэропорта Жуковский вскоре после взлета. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. На борту было 226 пассажиров, пострадали 76 человек.

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