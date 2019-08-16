Пилот севшего в поле Airbus обратился к пассажирам

Командир воздушного судна A321 Дамир Юсупов призвал пассажиров не бояться полетов после аварийной жесткой посадки в Подмосковье. Об этом он сказал на пресс-конференции в Екатеринбурге, передает ТАСС.

«Хочу пожелать всем, кто пострадал, выздоровления, здоровья и не бояться летать», — сказал Юсупов.

Ранее 16 августа Юсупов извинился перед пассажирами за то, что не доставил их в конечный пункт, Симферополь. Командир экипажа также заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что должен был.

Самолет A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский утром 15 августа. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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