Посадивших самолет в кукурузное поле пилота и бортпроводника увековечили на доме

Пилоту «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и бортпроводнику Дмитрию Ивлицкому, успешно совершившим аварийную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский» и спасшим жизни более 230 человек, посвятили граффити в Сургуте. Фото нарисованного художниками самарской студии Art Way эскиза на стене одного из жилых домов опубликовал глава города Вадим Шувалов на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что стрит-арт создается по адресу Мира, 34А. Частью граффити стала известная фраза Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива — она отражает важное для страны и народа событие!» — добавил Шувалов.

Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский. 23 человека госпитализированы, среди них пятеро детей.

Причиной возгорания двигателей называлось попадание птиц в двигатель, во время посадки один из двигателей отвалился. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Президент России Владимир Путин присвоил двум пилотам воздушного судна звания Героев России, остальным членам экипажа — ордена Мужества. На пресс-конференции пилот Юсупов заявил, что не считает себя героем, поскольку сделал то, что должен был.

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