Севший в поле А321 напечатали на одежде с ошибкой и отказались ее исправить

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась менять дизайн футболок с фразой «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», несмотря на ошибку в изображении. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Пользователи соцсетей обратили внимание, что дизайнеры выбрали не тот самолет и напечатали его с выпущенными шасси, в то время как командир воздушного судна сажал его без шасси, что и спасло весь экипаж. «Почему же самолет не А321? Да и шасси тут неправдоподобны», — заметил один из них в комментариях под фото с вещью в Instagram. «А что за самолет изображен? Крыло не А321, и стабилизаторы над килем и шасси не выпускали», — добавил другой.

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В пресс-службе авиакомпании не прокомментировали ошибку и заявили, что менять изображение не будут. «Они у нас и так пользуются спросом. Мы заказали пробную партию в 100 штук, уже большая часть за один день продана. Если будет повышенный спрос, мы еще закажем», — цитирует «Подъем» сотрудников.

Ранее в августе сообщалось, что «Уральские авиалинии» выпустили футболки с цитатой бортпроводника приземлившегося в кукурузном поле самолета Дмитрия Ивлицкого. Слова нанесли красным цветом на белом фоне вместе с фигурой самолета в рядах кукурузы. На сайте компании футболки продаются по цене 700 рублей.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

На следующий день президент России Владимир Путин наградил экипаж лайнера. Он подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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