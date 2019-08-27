Слова бортпроводника севшего в поле Airbus A321 стали слоганом на одежде

Авиакомпания «Уральские Авиалинии» выпустила футболки с фразой «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес бортпроводник приземлившегося в кукурузном поле самолета Airbus A321 Дмитрий Ивлицкий. Фото товара появилось в официальном Instagram-аккаунте компании.

Слова напечатаны красным цветом на белом фоне вместе с фигурой самолета в рядах кукурузы. «Друзья, по многочисленным просьбам мы сделали ограниченную партию футболок с фразой, которая уже стала крылатой», — подписали публикацию администраторы.

Фото опубликовано @ural_airlines

Они также сообщили, что футболку можно приобрести в интернет-магазине «Уральских авиалиний». Ее стоимость составляет 700 рублей.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Во время посадки одна из силовых установок отвалилась.

На следующий день президент России Владимир Путин наградил экипаж лайнера. Он подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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