Пилот севшего в кукурузном поле самолета отказался переезжать в дареную квартиру

Семья российского летчика Дамира Юсупова, который в минувшем августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, не планирует переезжать в подаренную ему квартиру. Об этом сообщает URA.RU.

Как пояснила супруга Героя России в разговоре с корреспондентом информационного агентства, однокомнатное жилье «маловато» для пары с двумя детьми. Юсуповы пока не решили, что делать с дареной недвижимостью. В настоящее время семья проживает в обычной хрущевке в городе Полевском, расположенном в полусотне километров от Екатеринбурга.

По данным URA.RU, членам экипажа «Уральских авиалиний», спасшего пассажирский самолет от катастрофы, подарили квартиры в новом жилом комплексе на улице Михеева в Екатеринбурге. Согласно информации в базе ЦИАН, минимальная стоимость студии в ЖК составляет 2,45 миллиона рублей.

Днем ранее стало известно, что Дамир Юсупов вернулся к полетам, предварительно пройдя все необходимые медицинские обследования и формальности. Второй пилот — Георгий Мурзин — пока остается на больничном. После аварийной посадки самолета он получил ушибы груди и проходит амбулаторное лечение.

Самолет «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский. 23 человека были госпитализированы, среди них пятеро детей. Причиной возгорания двигателей называлось попадание птиц в двигатель. 16 августа президент Владимир Путин подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России, а всем остальным членам экипажа — орденов Мужества.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!