Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что Юсупов приступил к полетам после «прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей». В пресс-службе «Уральских авиалиний» также отметили, что второй пилот — Георгий Мурзин — пока остается на больничном. После аварийной посадки самолета он получил ушибы груди и проходит амбулаторное лечение.

Airbus A321 с 226 пассажирами на борту вылетел из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Вскоре после взлета ему пришлось совершить аварийную посадку. Он приземлился на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них птиц. В результате инцидента пострадали 76 человек.

Президент России Владимир Путин присвоил двум пилотам воздушного судна звания Героев России, остальным членам экипажа были вручены ордена Мужества.

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