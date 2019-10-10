В российском аэропорту военно-транспортный самолет «сел на брюхо»

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге экстренно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12 одного из российских ведомств. Об этом сообщает издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн» в четверг, 10 октября.

По сообщениям очевидцев, самолет не выпустил шасси и «сел на брюхо». Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

По данным Telegram-канала «Екатеринбург №1», аэропорт приостановил работу, на борту воздушного судна находились 20 человек.

«Данное судно не является пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — заявили в Кольцово.

Ранее в четверг российский пассажирский самолет, летевший из Москвы в Челябинск, совершил экстренную посадку из-за курившего на борту пассажира. Командир принял такое решение во избежание угрозы возгорания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!