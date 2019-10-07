Пилот экстренно посадил самолет из-за вышедшего из-под контроля мальчишника

Самолет авиакомпании easyJet совершил экстренную посадку из-за начавшейся на борту драки, которую затеяли отмечавшие мальчишник пассажиры. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел на лайнере, следовавшем из Манчестера на испанский курортный остров Тенерифе. Через два часа после взлета в хвосте самолета между двумя группами мужчин завязалась перепалка. Бортпроводники попытались решить проблему, отсадив одного из участников ссоры в нос самолета. Однако, немного погодя, он вернулся к товарищам.

После этого началась перепалка. По словам очевидцев, в ходе нее мужчины грубо бранили стюардесс, которые пытались их успокоить, а один из них плюнул в глаз сидевшей рядом пассажирке.

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В результате командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет в португальском городе Фару. После приземления сотрудники охраны аэропорта сняли с рейса семерых дебоширов, и остальные пассажиры продолжили путь в безопасности.

В июле три десятка пьяных мужчин, которые также летели отмечать мальчишник, устроили дебош на борту самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер направлялся из Эдинбурга на Ибицу. По словам попутчиков дебоширов, на протяжении всего трехчасового рейса мужчины вели себя неадекватно, обзывали других людей и бились о стены самолета, желая его покинуть.

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