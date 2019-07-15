Десятки мужчин устроили пьяный дебош в самолете и перепугали попутчиков

Три десятка пьяных мужчин устроили дебош на борту самолета авиакомпании Ryanair и перепугали попутчиков. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер направлялся из Эдинбурга, Шотландия, на Ибицу. По словам других пассажиров, на протяжении всего трехчасового рейса мужчины вели себя неадекватно, обзывали других людей и бились о стены самолета, желая его покинуть. Они летели на курорт отмечать мальчишник.

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«Главный дебошир называл стюарда уродом и выкрикивал похожие оскорбления. Дети были перепуганы, а один мальчик прятался и боялся идти в туалет. Все это было действительно страшно», — рассказала анонимная пассажирка и добавила, что многие ругательства были гомофобными.

Когда самолет приземлился, в аэропорту Ибицы его уже ждала полиция. Дебоширов задержали. Однако другие пассажиры отметили, что мужчин скоро выпустили, поскольку они получали свой багаж вместе с остальными.

В июне два пассажира устроили пьяный дебош на борту самолета перед его вылетом из Ростова-на-Дону в Москву. Представители авиакомпании «Азимут» рассказали, что пассажиры вели себя неадекватно, агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В результате они были сняты с рейса и занесены в черный список авиакомпании.

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