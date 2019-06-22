Пьяные москвичи устроили дебош в самолете

Два пассажира устроили пьяный дебош на борту самолета перед его вылетом из Ростова-на-Дону в Москву. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании «Азимут».

Там рассказали, что пассажиры вели себя неадекватно, агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В результате они были сняты с рейса и занесены в черный список авиакомпании.

По словам командира воздушного судна, речь идет о двух москвичах 30 и 33 лет. Они, в частности, оскорбляли бортпроводницу. Авиадебоширов доставили в дежурную часть полиции, уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

В мае сообщалось, что пьяный авиапассажир, летевший рейсом Симферополь — Москва, устроил дебош на борту самолета и оказался в полицейском участке. Он был настолько пьян, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось усадить его в инвалидное кресло и катить по телетрапу и аэропорту.

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