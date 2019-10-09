Драка пилота и стюардессы в самолете попала на видео

abcnews.go.com

Пилот и стюардесса авиакомпании Republican Airways подрались на борту самолета и попали на видео. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел 14 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Самолет находился в американском Денвере в ожидании вылета, пассажиров на борту не было.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как мужчина подходит к женщине и плюет в нее. Та в ответ хватает его за шею и трижды наносит удар по лицу открытой ладонью. После чего оппонент сам начинает бить ее кулаком по ребрам.

Участниками драки оказались 36-летний пилот Уильям Томас и 29-летняя стюардесса Мариша Спорер. Они состояли в интимной связи с ноября 2018 года. Томас и Спорер были арестованы за нарушение общественного порядка.

Представитель Republican Airways заявил, что оба сотрудника уже уволены из авиакомпании. Полицейские изучают видеозапись произошедшего.

В январе пассажир российского самолета побил стюардессу и сорвал рейс. Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Санкт-Петербурга в Анталью. Пилоты совершили экстренную посадку в аэропорту Сочи.

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