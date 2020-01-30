Стало известно о происходящем на борту севшего из-за угрозы взрыва самолета

Стало известно о происходящем на борту самолета российской авиакомпании S7, который экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за угрожавшей взорвать себя пассажирки. Об этом пишет издание Baza.

Согласно предварительным данным, неизвестная женщина встала в проходе между рядами, взяла в руки сумку и заявила, что внутри бомба. На данный момент никаких требований она не предъявила, однако продолжает стоять и отказываться сесть в кресло.

В то же время по сведениям «Интерфакс», пассажирка, заявившая о имеющемся у нее взрывном устройстве, находится в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе авиагавани агентству подтвердили информацию о происходящем.

Также известно, что рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время они проводят необходимые мероприятия.

Об экстренной посадке пассажирского лайнера авиакомпании S7, на борту которого находятся 195 человек, сообщалось ранее. Воздушное судно следовало из Симферополя в Москву. Экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.

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