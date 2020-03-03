Российский самолет вернулся в Москву из-за технических неполадок

Вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Болгарию российский самолет вернулся обратно из-за предупреждения датчика о технической неполадке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

У лайнера А320 компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы в Софию, сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту.

Ранее, 3 марта, самолет, летевший из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Хабаровске из-за сообщения о минировании на борту. На лайнере находилось 167 пассажиров и 14 членов экипажа. Посадка в аэропорту Хабаровска прошла в штатном режиме.

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