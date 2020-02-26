SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает ТАСС.

Пассажирский лайнер авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из столицы в Пермь в 18:23 по московскому времени, однако командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала вибрация одного из двигателей. На борту находится около 80 человек.

«SSJ-100 совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщили сотрудники экстренных служб.

Сейчас самолет следует к одному из терминалов аэропорта. Причины случившегося выясняются.

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