Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился во Внуково

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с неисправностью совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом в во вторник, 18 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в 21:20 по местному времени. Уточняется, что лайнер приземлился с открытой передней стойкой шасси. Посадка прошла успешно.

Причины случившегося пока неизвестны.

О похожем случае сообщалось в декабре 2019 года. Тогда Sukhoi Superjet приземлился в Шереметьево с неисправностью бортового оборудования. Самолет следовал из Челябинска в Москву, и при снижении экипаж сообщил о проблемах. Пострадавших нет.

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