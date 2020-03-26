Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета. Об этом в четверг, 26 марта, свидетельствуют данные портала FlightRadar.

Речь идет о воздушном судне Airbus A320, следующем по маршруту Москва — Ростов-на-Дону. Его прибытие ожидается около 16:00 по местному времени.

Как уточняет ТАСС, экипаж лайнера подал сигнал General emergency спустя час после начала полета, в процессе снижения при заходе на посадку.

За последний месяц в правоохранительные органы поступило несколько десятков анонимных сообщений об угрозах взрыва на борту самолетов. Так, 20 марта в московском аэропорту Шереметьево стало известно о «минировании» 10 российских самолетов, днем ранее неизвестные заявили о взрывных устройствах в трех воздушных судах. В Кремле поясняли, что спецслужбы России ведут работы по поиску злоумышленников.

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