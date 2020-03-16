Стало известно об угрозе взрыва сразу на трех российских самолетах

Неизвестные заявили об угрозе взрыва сразу на трех российских пассажирских самолетах. Об этом в понедельник, 16 марта, стало известно источнику в экстренных службах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, на электронную почту московского аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» трех рейсов: Москва — Пермь, Москва — Тюмень, Москва — Уфа.

Источник также уточнил, что в настоящее время все суда, о которых идет речь, находятся в воздухе, однако они не меняют маршруты следования и двигаются в пункты назначения.

11 марта также появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета. Неизвестные «заминировали» воздушное судно, следовавшее рейсом Иркутск — Москва. На борту лайнера находились 155 человек, в том числе семь членов экипажа.

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