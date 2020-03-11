Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета

Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета. Об этом заявил источник в экстренных службах, передает в среду, 11 марта, ТАСС.

По словам собеседника агентства, неизвестные «заминировали» воздушное судно, следующее рейсом Иркутск — Москва. На борту лайнера находятся 155 человек, в том числе семь членов экипажа.

Источник также отметил, что самолет не будет менять курс и запрашивать экстренную посадку, он направляется в место назначения. Предполагается, что судно приземлится в столичном аэропорту Шереметьево в 21:00 по местному времени.

30 января самолет российской авиакомпании S7, летевший из Симферополя в Москву, экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь самолет. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ при ней обнаружено не было.

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