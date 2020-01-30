Установлена личность угрожавшей бомбой пассажирки российского самолета

Установлена личность угрожавшей бомбой пассажирки, из-за которой самолет российской авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово. Об этом в четверг, 30 января, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, ею оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.

Как уточняет ТАСС, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину. Согласно предварительным данным, никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ при ней обнаружено не было. Также отмечается, что пассажирка предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно о происходящем на борту аварийно севшего самолета. Сообщалось, что неизвестная женщина встала в проходе между рядами, взяла в руки сумку и заявила, что внутри бомба.

Об экстренной посадке пассажирского лайнера авиакомпании S7, на борту которого находятся 195 человек, сообщалось ранее. Воздушное судно следовало из Симферополя в Москву. Экипаж лайнера доложил диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.

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