Шесть таинственных кораблей встали на якорь у берегов Великобритании

Шесть кораблей, которые появились близ побережья города Суонси (Великобритания) несколько дней назад, породили слухи о своем предназначении среди местных жителей в социальных сетях. Как сообщает Daily Mirror, ссылаясь на Wales Online, корабли ожидают стыковки в Порт-Толботе.

По данным издания, таинственные корабли в настоящее время стоят на якоре в Бристольском заливе у побережья Гауэра. Срок их пребывания на якоре неизвестен.

Издание цитирует местных жителей, которые выдвигают теории, согласно которым корабли могут быть загружены туалетной бумагой, закупленной на волне паники из-за коронавируса. Согласно другим предположениям, внезапное появление кораблей может быть связано с историческим падением цен на нефть 20 апреля.

Отмечается, что, хоть и не ясно, какой груз перевозят суда, одно из них зарегистрировано как нефтяной танкер.

Некоторые предполагают, что корабли могут быть круизными лайнерами или перевозчиками автомобилей. «Кто-нибудь знает, что за корабль/лодка находится в бухте этим утром? Похоже на круизный лайнер», — написал один из местных жителей в соцсетях. «Если это так, то я считаю, что это автомобильный перевозчик!» — ответил ему другой местный житель.

По данным Daily Mirror, самое необычное судно, первым прибывшее в минувшие выходные, — это средиземноморский 200-метровый линейный плоскодонный перевозчик техники, зарегистрированный в Панаме, он весит более 55 тысяч тонн. Другими кораблями являются Whitstar (Великобритания), Golden Eagle (Маршалловы острова), Sagar Samrat (Сингапур), Bulk Endurance (Панама) и SSI Excellent (Маршалловы острова).

Ранее в апреле сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. Согласно данным торгов, цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Отмечалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

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