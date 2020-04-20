Американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. Согласно данным торгов, цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.

По состоянию на 21:32 по московскому времени цена барреля падала до минус 37,06 доллара впервые в истории. В 21:53 стоимость поднялась, но осталась отрицательной: минус 25 долларов.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. Как сообщало агентство Bloomberg, хотя стремительное падение стоимости нефти и касается майского контракта, торговля которым прекратится уже 21 апреля, это тем не менее является сигналом быстрого переполнения нефтехранилищ.

Ранее сообщалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

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