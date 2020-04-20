Американская нефть совершила историческое падение

Цены на нефть в понедельник, 20 апреля, совершили историческое падение. Стоимость майских фьючерсов американского сорта WTI опускалась ниже 11 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

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По состоянию на 16:13 по московскому времени цена барреля WTI падала до 10,85 доллара, теряя больше 40 процентов к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Это худшее внутридневное падение американского сырья за всю историю наблюдений, пишет Bloomberg.

Снижение цен связано с опасениями по поводу переполнения американских нефтехранилищ. «Хотя стремительное падение стоимости нефти и касается майского контракта, торговля которым прекратится уже 21 апреля, это тем не менее является сигналом быстрого переполнения нефтехранилищ», — отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что стоимость майских контрактов на поставку WTI опустились до минимума с конца прошлого века. Отдельные техасские компании начали распродавать сырье по два доллара. Эксперты не исключили, что ситуация ухудшится, и производители массово начнут платить клиентам, чтобы те забрали нефть.

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