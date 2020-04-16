США собрались перейти на виртуальную добычу нефти

Президент США Дональд Трамп придумал нестандартный способ ограничить добычу нефти в стране. В Белом доме собрались платить компенсации американским нефтяным компаниям за виртуальную добычу сырья, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей администрации.

Федеральный закон позволяет Минэнерго США резервировать до миллиарда баррелей в случае чрезвычайных ситуаций. При этом он не содержит указания, куда объемы должны направляться.

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Это означает, что нефть можно хранить где угодно. Например, указать в качестве резервуаров можно и сами месторождения, то есть купить еще не добытую нефть и как ее владелец попросить компании отказаться от добычи.

Масштаб «закупки» может составить 365 миллионов баррелей. Таким образом США смогут на полгода убрать с рынка до двух миллионов баррелей в сутки. Чиновники, изучив вопрос, подтвердили, что идея не противоречит законам.

План потребует разрешения от Конгресса на серьезные траты. Ранее законодатели уже отказали Трампу в выделении трех миллиардов на покупку нефти для стратегического резерва.

До этого глава Белого дома попросил министра энергетики США Дэна Бруйетта найти места, где можно хранить нефть, поскольку хранилища близки к полному заполнению. Среди прочих вариантов обсуждались танкеры, резервуары на нефтеперерабатывающих заводах и даже подземные соляные пещеры. Однако, отмечают источники, все они потребовали бы слишком много времени.

Новый подход предполагает, что после стабилизации нефтяного рынка компании физически добудут нефть из «запасов» и продадут, а вырученные средства пойдут в казначейство.

Сокращение добычи со стороны США необходимо, чтобы остановить продолжающееся падение цен на сырье, которое угрожает в том числе американским сланцевым компаниям. Ранее в Вашингтоне указывали, что не имеют полномочий на регуляторное решение, но добыча сократится естественным путем. Такая позиция не устраивает других экспортеров нефти, в первую очередь Россию и Саудовскую Аравию. Неопределенность с общим снижением свела на нет эффект от сделки в формате ОПЕК+. В рамках соглашения 23 страны договорились с мая сократить добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, но предложение превышает спрос на 25 миллионов.

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