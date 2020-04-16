Доходам России от нефти предсказали падение в восемь раз

Падение цен на нефть приведет к тому, что с мая, когда вступит в силу новое соглашение ОПЕК+, экспортная пошлина при продаже российского сорта Urals составит 6,8 доллара за тонну при расчетной цене барреля в 19 долларов. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg.

В апреле пошлина составляла 52 доллара с тонны. Таким образом, доход России от нефти упадет на 87 процентов или почти в восемь раз. Дополнительному снижению поспособствует падение экспортных поставок, на что российские компании пошли в рамках сделки, обязавшись опустить добычу до уровня начала века.

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Как отмечается в материале, Москва смогла прекратить ценовую войну с Саудовской Аравией, но проблемы от обрушения нефтяных котировок только начинаются. Майский уровень пошлин окажется самым низким с 2002 года, когда был введен нынешний механизм их сбора.

В настоящее время сорт Urals в Европе торгуется на уровне 16 долларов за баррель. Соглашение ОПЕК+ не смогло привести к восстановлению цен на нефть. Напротив, они вернулись к падению, так как, по мнению участников рынка, снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в течение двух месяцев будет недостаточным. Предложение превышает спрос в апреле на 25 миллионов баррелей, из-за чего реальной стала угроза переполнения всех мировых хранилищ сырья.

Ранее совладелец «Лукойла» Леонид Федун сравнил соглашение ОПЕК+, в рамках которого Россия согласилась пойти на максимальное снижение добычи среди всех участников, с «унизительным и тяжелым» Брестским миром. С ним не согласился глава «Газпром нефти» Александр Дюков, назвавший соглашение выгодным для всех нефтяников.

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