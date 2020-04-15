Россия не спасла свою нефть от падения цен

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен. Такие данные приводит ценовое агентство Argus Media.

В Северо-Западной Европе по состоянию на 14 апреля Urals продавался по 16,71 доллара за баррель со скидкой к эталонному сорту Brent в 3,7 доллара. В Средиземноморье цена опустилась до 15,91 доллара со скидкой в 4,5 доллара.

Продажа нефти на этом уровне — 15-16 долларов за баррель — делает доходы российских нефтяников нулевыми, если учитывать стоимость добычи, транспортировку и экспортную пошлину. При более низких ценах компании станут работать себе в убыток.

Материалы по теме ОПЕК+ подписала историческое соглашение по нефти Крупнейшая сделка по сокращению добычи спасет мировой рынок от катастрофы

Если такая цена сохранится до конца года, то налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за этот период принесет в бюджет в десятки раз меньше средств — около 240 миллиардов рублей вместо 6,8 триллиона.

Стоимость марки Brent в последние дни также начала падать. Утром 15 апреля фьючерс на июнь опустился ниже 29 долларов за баррель. Такая динамика сложилась на фоне неопределенности с общим сокращением добычи в мире и опасностью переполнения хранилищ нефти.

Превышение добычи над спросом составляет порядка 25 миллионов баррелей в сутки, но подтверждены пока только снятие с рынка 11,7 миллиона баррелей, из которых 9,7 миллиона пришлись на сделку ОПЕК+. Несмотря на заявления ряда стран о скором снижении добычи на 20 миллионов и более баррелей, до сих пор непонятно, за чей счет оно произойдет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!