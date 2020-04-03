Россия перестала продавать нефть себе в убыток

Стоимость российского сорта нефти Urals в Роттердаме в четверг, 2 апреля, поднялась на 3,89 доллара за баррель, достигнув 14,43 доллара. Это выше расходов на добычу, транспортировку и оплату экспортной пошлины. Таким образом, поставщики перестали продавать сырье себе в убыток, сообщает ценовое агентство Argus Media.

В начале недели на фоне резкого падения стоимости Brent, от которой рассчитывается цена Urals, российская нефть в Европе торговалась на уровне десяти долларов за баррель.

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Несмотря на рост, дисконт к Brent остается рекордным с июня 2008 года — 4,75 доллара за баррель, а Urals по-прежнему торгуется на минимальных значениях с 1999 года.

Однако теперь с тонны российской нефти поставщики в среднем получают 1312 рублей дохода. Еще в среду, 1 апреля, они несли убытки в размере 1304 рублей. Выйти в плюс позволило и снижение экспортной пошлины с 1 апреля на 14,9 доллара за тонну, до 52 долларов.

В Средиземноморье Urals торгуется на уровне 16,68 доллара за баррель — минимальная цена с января 2002 года. Скидка на этот сорт составляет 2,5 доллара.

Накануне, 2 апреля, стоимость нефти резко выросла на фоне заявления президента США Дональда Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии по поводу резкого сокращения добычи. По словам главы Белого дома, мировые поставщики могут сократить предложение на 10-15 миллионов баррелей в сутки. Позднее стало известно, что Саудовская Аравия собирает внеочередное заседание ОПЕК+. В пятницу нефть Brent продолжила расти, преодолев отметку в 31 доллар за баррель.

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