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Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. Глава Белого дома в сообщении в Twitter заявил, что рассчитывает на значительное сокращение добычи обеими странами.

«Я только что говорил с моим другом наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, который говорил с президентом Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу нефти на десять миллионов баррелей и, возможно, более», — написал он.

По словам Трампа, если стороны договорятся, то это будет прекрасно для нефтяной и газовой отраслей. Позднее президент США написал, что сокращение может достигнуть даже 15 миллионов баррелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже опроверг факт переговоров Путина и бин Салмана, передает РИА Новости. Ранее об отсутствии контактов также говорил министр энергетики России Александр Новак. В то же время сам Путин признавал, что Россия ведет переговоры с ОПЕК и США.

Это сообщение привело к резкому росту нефтяных котировок и курса рубля. Стоимость эталонного сорта Brent почти достигла 30 долларов за баррель, WTI поднялась почти до 25 долларов (рост более 20 процентов за сутки). Курс доллара упал более чем на рубль, ниже 78 рублей, евро — ниже 85 рублей.

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