Кремль оспорил слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг факт телефонных переговоров российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом по поводу цен на нефть. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля оспорил слова президента США Дональда Трампа, который заявил о недавней телефонной беседе политиков. «Нет, такого разговора не было», — заявил Песков.

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Ранее Трамп на своей странице в Twitter написал, что рассчитывает на значительное сокращение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией после беседы представителей двух стран по телефону. По его словам, сокращение может достигнуть 15 миллионов баррелей.

Это сообщение привело к резкому росту нефтяных котировок и курса рубля. Стоимость эталонного сорта Brent почти достигла 30 долларов за баррель, WTI поднялась почти до 25 долларов (рост более 20 процентов за сутки). Курс доллара упал более чем на рубль, ниже 78 рублей, евро — ниже 85 рублей.

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