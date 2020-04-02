Трамп помог курсу рубля взлететь

Курс российского рубля укрепился во время торгов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Доллар опустился ниже 78 рублей, евро — ниже 85. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара составил 77,7 рубля, что на 1,09 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоит 84,52 рубля, подешевев на 1,79 копейки. Российская валюта выросла на фоне взлета цен на нефть. Цена барреля нефти марки Brent взлетела на торгах 2 апреля — до 33 долларов, прибавив 25 процентов по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

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Ранее в четверг, 2 апреля, Трамп раскрыл факт переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. «Я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу нефти до десяти миллионов баррелей и, возможно, более», — предположил он. Однако в Кремле информацию о переговорах опровергли.

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