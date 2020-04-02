Цена нефти взлетела

Цена барреля нефти марки Brent взлетела на торгах 2 апреля — до 33 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На момент публикации стоимость фьючерсного контракта на баррель Brent с поставкой в июне составляла 33 доллара. Таким образом, рост цены по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии составил 25 процентов.
Баррель нефти американского сорта WTI на момент публикации стоил 27,2 доллара. Повышение составило 25,5 процента.
За последнее время состоялось несколько раундов переговоров между главами ведущих нефтедобывающих государств. Президент США Дональд Трамп заявил, что общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, который, в свою очередь, по его словам, вел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В Кремле опровергли эту информацию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения