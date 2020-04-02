Российские нефтяники приготовились к худшему

В ближайшее время российские нефтяники не ожидают стабилизации на рынке и приготовились к худшему. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По словам чиновника, накануне он общался с главами нефтяных компаний, и все оценки сходятся к одному. «В ближайшие несколько недель ситуация будет на рынке еще ухудшаться, и падение спроса будет продолжаться», — отметил Новак.

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Также глава Минэнерго опроверг информацию о том, что Россия начала продавать нефть себе в убыток — дело в том, что цена очень низкая.

Новак заметил, что продление сделки ОПЕК+ не помогло бы справиться с кризисом, а предложение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в день не имело бы никакого значения.

Ранее министр подтвердил, что российские компании отказались наращивать добычу, несмотря на окончание с 1 апреля сделки ОПЕК+. При этом он указал, что пока Москва не ведет переговоры с Саудовской Аравией по стабилизации нефтяного рынка, хотя такая возможность не исключена.

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