Россия сдала назад в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Обещания нарастить добычу нефти с 1 апреля, которые раздавали российские власти, не будут исполнены. В условиях падения спроса и переполненности рынка Россия решила сдать назад в ценовой войне с Саудовской Аравией, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

В то же время источник агентства опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Москва начала тайные переговоры с Эр-Риядом по поводу сложившейся ситуации.

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Ранее министр энергетики Александр Новак утверждал, что российские производители могут увеличить добычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а краткосрочно — на 500 тысяч баррелей.

Возможность нарастить добычу с 1 апреля появилась у всех производителей после развала сделки ОПЕК+, который назвали началом ценовой войны России и Саудовской Аравии. Москва отказалась дополнительно сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей, а Эр-Рияд не стал продлевать сделку на текущих условиях.

Между тем, как утверждают источники Reuters в нефтяной отрасли, Саудовская Аравия с 1 апреля увеличила предложение до более чем 12 миллионов баррелей в сутки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переговоры России и Саудовской Аравии по нефти возможными, но также опроверг ведение какого-либо диалога в настоящее время. В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал три страны вместе искать выход из ситуации, чтобы не потерять нефтяную отрасль в целом.

Стоимость эталонной марки Brent в ходе торгов 1 апреля потеряла более четырех процентов. По состоянию на 16:20 по московскому времени она торгуется в районе 25 долларов за баррель. Накануне сообщалось, что российская марка Urals, стоимость которой связана с Brent, опустилась до 13 долларов. В последний раз на таких значениях она находилась еще в прошлом веке.

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