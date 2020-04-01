Трамп приготовился решать проблемы на рынке нефти с Россией и Саудовской Аравией

США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, страны соберутся и посмотрят, что смогут сделать. «Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого», — объяснил Трамп.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

Он добавил, что, с одной стороны, американцам выгодно падение цен на нефть. «Люди будут платить 99 центов за галлон (около 3,8 литра — прим. «Ленты.ру») бензина. Это невероятно во многих отношениях, это поможет авиаперевозчикам», — отметил президент США.

В то же время это вредит нефтяной отрасли страны, поскольку теряются тысячи рабочих мест, подчеркнул Трамп.

Россия и Саудовская Аравия в начале марта 2020 года не смогли договориться о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ и вышли из сделки. В результате цена на нефть обвалилась до минимумов с начала века. К концу месяца эталонная нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов. Российская нефть Urals и вовсе рухнула до уровня 1999 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!