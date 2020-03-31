Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
«Если из-за нехватки нефтехранилищ добычу придется остановить, самый серьезный ущерб грозит месторождениям в регионах России, США, Канады и Латинской Америки без выхода к морю», — отметил финансист.
По его словам, в дальнейшем возобновить работу однажды закрытых старых советских месторождений будет невозможно. При этом в более выигрышном положении окажутся месторождения, расположенные у воды, в том числе в Саудовской Аравии и Западной Африке.
Для решения проблемы бывшие члены сделки ОПЕК+ — Россия и Саудовская Аравия, а также США могут сообща заключить новое соглашение о снижении добычи нефти, считает эксперт. В этом случае общий объем снижения может составить до 10 миллионов баррелей в сутки.
Резкое снижение мировых цен на нефть произошло после того, как 6 марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении и о дальнейшем сокращении добычи. 31 марта цена барреля нефти российского сорта Urals опустилась ниже 13 долларов, что стало худшим результатом с 1999 года.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения