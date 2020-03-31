Российская нефть обновила минимум с прошлого века

Цены на российскую экспортную нефть Urals обновили антирекорд и в понедельник, 30 марта, упали до 13 долларов за баррель. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

Еще в пятницу стоимость нефти вернулась в прошлый век и упала до уровня июня 1999 года. В понедельник цена на российское сырье потеряла еще 3,2 доллара и снизилась до отметки, на которой была в марте 1999 года.

Российская нефть дешевеет вслед за сырьем марки Brent. Накануне цена на эталонное сырье опустилась ниже 23 долларов за баррель до минимума за 18 лет. Американская WTI также обновила минимум с 2002 года и падала ниже 20 долларов.

Во вторник, 31 марта, Brent отскочила и на момент написания материала торговалась около 23,3 доллара за баррель. WTI также несколько отыграла позиции и торговалась на уровне около 21,3 доллара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!