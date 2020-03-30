Саудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне

Саудовская Аравия приготовилась сделать ход в нефтяной войне с Россией и в мае 2020 года увеличить экспорт нефти. Об этом пишет Reuters.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

По данным агентства, в апреле после окончания действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти королевство, как и анонсировало ранее, увеличит добычу до 12,3 миллиона баррелей сырья в сутки. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), которую приводил Bloomberg, сама Саудовская Аравия потребляет 3,15 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, королевство в апреле сможет поставлять на экспорт примерно 9,15 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, до развала сделки в декабре 2019 года — феврале 2020-го экспорт Саудовской Аравии держался на уровне около 7 миллионов баррелей в день.

С мая Эр-Рияд планирует еще сильнее надавить на Россию в нефтяной войне и увеличить экспорт до 10,6 миллиона баррелей нефти в сутки. Сделать это планируется за счет сокращения объемов потребления сырья, используемых для электрогенерации, и снижения потребления внутри страны. Вместо нефти для этих целей будет использоваться газ.

Россия и Саудовская Аравия вышли из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти 6 марта. После этого Москва и Эр-Рияд вступили в ценовую войну, которая обвалила стоимость сырья на рынке до минимумов с начала века. В понедельник, 30 марта, цена на эталонную нефть Brent опускалась ниже 23 долларов за баррель, до самых низких значений с 2002 года. Минимумы за последние 18 лет также обновила американская WTI, которая падала ниже 20 долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!