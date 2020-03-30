Названа новая опасность для нефти

Если спад в мировой экономике вызовет череду дефолтов, сроки восстановления спроса на нефть сложно будет предсказать. О новой опасности на рынке нефти рассказал главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер, передает РИА Новости.

По его мнению, спрос должен начать восстанавливаться в конце апреля, когда часть ограничений, введенных из-за коронавируса, снимут. На прошлой неделе он сократился на десять процентов по сравнению с уровнем, который был до пандемии.

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Однако нынешние проблемы с платежами по кредитам могут резко повлиять ситуацию. Если тенденцию изменить не удастся, то можно будет говорить о длительном застое, а это не позволит производителям продавать сырье по ценам выше нынешних.

Рюкер отметил, что китайский опыт позволяет оценивать, как ситуация будет развиваться в других странах, но неопределенность в этом вопросе остается высокой.

В понедельник, 30 марта, нефть эталонных марок Brent и WTI падала до минимумов с 2002 года. Однако, по данным источников на рынке, в США реальные сделки идут по еще более низким ценам. Также зафиксированы случаи, когда производители приплачивали покупателям из-за нехватки объемов для хранения.

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