Россию назвали наиболее уязвимой для нефтяного кризиса

Россия наравне с США и Канадой является наиболее уязвимой для нефтяного кризиса страной. Дальнейшее падение спроса на сырье сильно ударит по добыче на ее сухопутных месторождениях, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.

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Как ранее писало агентство, в настоящее время из-за переизбытка сырья главной проблемой рынка нефти стал вопрос ее хранения. Нефтехранилища на суше почти заполнены, а доступ к ним имеют далеко не все производители. Сырье, которое добывают в море, напротив, имеет преимущество в виде небольшого «резерва для хранения» из нефтяных танкеров, которые не используются по назначению.

На текущей неделе на рынке образуется еще больший переизбыток нефти на фоне ограничений, в том числе в России, считают экономисты. Так, на российской территории неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. Полностью остановить деятельность пришлось организациям, чьи сотрудники не могут исполнять обязанности удаленно. Аналитики прогнозируют, что мировое потребление нефти, которое уже упало со 100 миллионов баррелей в сутки до примерно 75 миллионов, упадет еще ниже.

Экономисты отмечают, что нынешний нефтяной кризис навсегда изменит мировую энергетическую индустрию и ее геополитику. Так, в США цены на сырье уже перешли к отрицательным. Компания Mercuria Energy Group платит потребителям по 19 центов за баррель нефти Wyoming Asphalt Sour. В Канаде из-за резкого снижения спроса на сырье закрылся первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод.

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