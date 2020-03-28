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На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

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Фото: Angus Mordant / Reuters

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть. В связи с этим отдельным производителям приходится доплачивать за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.

Цена нефти Wyoming Asphalt Sour снизилась на 19 центов за баррель. Компания Mercuria Energy Group Ltd теперь предлагает ее потребителям 19 центов за каждый баррель, который был вывезен из хранилища. «В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — аналитик консалтинговой компании ESAI Energy,

По данным издания, в связи с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса, падает спрос на нефтепродукты. В результате нефтеперерабатывающими предприятиями снижаются объемы переработки. Таким образом, продавцам, не имеющим возможность вывозить нефть танкерами, приходится резко снижать стоимость сырья.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предсказал производству американской сланцевой нефти спад в ближайшем будущем. По его мнению, на спад производства в США повлияют упавшие цены на нефть. «В этом сомнений нет. Может, в этом квартале, следующем квартале и последующих кварталах. Посмотрим», — спрогнозировал он.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт рассказал, что Вашингтон не исключает создания нефтяного союза с Саудовской Аравией для стабилизации цен на сырье.

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