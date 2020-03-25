Нефтяники из США начали страдать из-за дешевой нефти

На фоне замедления экономики США из-за эпидемии коронавируса и дешевой нефти начали страдать местные нефтяные компании. Техасская Occidental Petroleum Corp. предупредила работников, что в ближайшее время резко снизит зарплаты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Доходы рядовых сотрудников сократятся на 30 процентов с 1 апреля, а у топ-менеджмента — на 68 процентов. Исполнительный директор компании лишится 81 процента доходов.

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Помимо этого, урезаны будут траты на бонусы, например, субсидии на проезд или оплату спортивных тренировок. Как сказано в письме, текущая ситуация на рынке заставляет принимать беспрецедентные меры.

В материале также говорится, что к снижению расходов прибегли и другие компании нефтегазового рынка США. Дополнительной угрозой для них стала сильная закредитованность. В ближайшие четыре года им предстоят выплаты по кредитам на 90 миллиардов долларов, которые были взяты в период высоких цен на нефть и соответствующих планов.

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов вмешаться в ценовую войну на нефтяном рынке, которую начали Россия и Саудовская Аравия. При этом, как утверждают американские СМИ, если с Эр-Риядом попробуют договориться дипломатическим путем, то на Москву надавят угрозой санкций. В России свой отказ дополнительно сокращать добычу обосновали тем, что выпадающие объемы замещают американские компании, что позволяет им развиваться.

Сами техасские нефтяники собираются провести переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы договориться о стабилизации рынка и найти способы выхода из кризиса.

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