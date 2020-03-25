Россия оказалась готова к нефтяной войне лучше других стран

Россия оказалась лучше подготовлена к внешним экономическим шокам, таким как дешевая нефть из-за ценовой войны, чем многие другие страны-производители сырья. Об этом говорится в прогнозе, подготовленном рейтинговым агентством Moody's.

Аналитики отметили, что на руку Москве играют гибкий обменный курс и большой объем иностранной валюты в резервах. Ожидается, что дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года не превысит 1 процент ВВП после профицита в 2019-м на уровне 5,3 процента.

Экономисты Moody's отметили, что валютные резервы Банка России, за исключением золота, на конец 2019 года покрывали 90 процентов общего внешнего долга. Для сравнения, в 2014-м во время предыдущего кризиса, ударившего по экономике России, они покрывали только 55 процентов.

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Между тем резкое падение цен на нефть вызовет серьезные проблемы с бюджетом у производителей сырья, входящих в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Ожидается, что большинство производителей нефти и газа не смогут полностью компенсировать снижение доходов от сырья и, как следствие, увеличат государственный долг. Так, суверенный долг Саудовской Аравии может вырасти до 30 процентов ВВП.

Цены на нефть обрушились в 2020 году на фоне снижения спроса из-за коронавируса и выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В результате в марте стоимость сырья опускалась до минимумов за почти 20 лет. Эталонная нефть Brent 18 марта падала ниже 25 долларов за баррель, что является минимальным значением с 2003 года. Российская нефть Urals опускалась ниже 19 долларов за баррель (антирекорд с 2002 года). Американское сырье WTI обваливалось до уровней ниже 21 доллара (также антирекорд с 2002 года).

Такое резкое падение цен стало шоком для российского бюджета. По оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина, уже при снижении стоимости нефти до 35 долларов за баррель российский бюджет недополучит три триллиона рублей. Он также заявил, что 2020 год Россия исполнит бюджет с дефицитом, а экономический рост будет на уровне нуля.

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