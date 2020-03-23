Правительство задумалось о секвестре бюджета

Российское правительство задумало пересмотреть федеральный бюджет из-за сильнейшего падения цен на нефть. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на итоги совещания кабинета министров по экономическом вопросам.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов в антикризисных целях. По словам собеседника издания, речь идет «секвестре федерального бюджета» — то есть о подготовке к сокращению бюджетных расходов.

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Российский бюджет сверстан исходя из цены на нефть в 42,4 доллара за баррель Urals. В 2020 году бюджет должен был быть профицитным на 0,8 процента ВВП при расходах в 19,5 триллиона рублей. Однако в марте нефть упала ниже цены отсечения, заложенной в бюджетном правиле. В понедельник в ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость барреля эталонной нефти марки Brent (к ней привязана цена на Urals) опускалась ниже 25 долларов.

В экономическом блоке правительства пока не дали оценки по выпадающим доходам бюджета из-за обвала цен на нефть и замедления темпов роста экономики. Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее приводил цифры, согласно которым при снижении стоимости нефти до 35 долларов за баррель российский бюджет теряет 3 триллиона рублей, дефицит бюджета будет около 2 процентов ВВП, а рост экономики окажется на уровне нуля.

Цены на нефть начали падать в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и замедления деловой активности. Из-за остановки производств и карантина предприятия начали снижать спрос на топливо, что сказалось на его цене. В начале марта еще один удар по ценам на нефть нанесли Россия и Саудовская Аравия, которые не смогли договорить о продолжении сокращения добычи нефти, разорвали сделку с ОПЕК+ и объявили ценовую войну. Ситуация в глобальной экономике уже превратилась в новый мировой экономический кризис, констатируют экономисты.

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