Обвал цен на нефть обойдется России в триллионы рублей

Обвал цен на нефть обойдется бюджету России в 3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, если цены на сырье сохранятся на уровне 35 долларов за баррель. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации в ходе обсуждения поправок в бюджет, пишет «Интерфакс».

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По его словам, подобный сценарий развития российской экономики в текущем году является консервативным. При нем дефицит бюджета может составить около 2 процентов ВВП, а рост экономики, вероятно, будет около нулевых значений.

Согласно базовому, более позитивному, сценарию, цены на нефть в 2020 году будут на уровне около 40 долларов за баррель или чуть выше. Однако даже в подобных условиях Россию ждет дефицит бюджета и околонулевой рост ВВП.

Кроме того, Кудрин предупредил о вероятном оттоке инвестиций из страны по сравнению с 2019 годом. «Это новые реалии», — заключил он.

Ранее сообщалось, что по словам Кудрина Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности. Он пояснил, что при подготовке бюджета на 2020 год правительство рассчитывало на снижение бедности за счет реализации экономического плана президента Владимира Путина, однако теперь ситуация может сильно измениться.

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