В мире объявили о начале экономического кризиса

В мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов.
Прогнозы специалистов по росту ВВП на итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента. Медианное значение равно 1,6 процента. В Международном валютном фонде (МВФ) считают глобальной рецессией ситуацию, когда рост составляет менее 2,5 процента. В настоящее время базовыми сценариями считаются самые пессимистичные прогнозы аналитиков, предложенные в последний месяц. По их мнению, рецессия 2020 года будет сопоставима с ситуациями в в 2008-2009 и 1981-1982 годах.
Замедление экономики наблюдается на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть из-за выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Ранее «Институт международных финансов» (IIF) представил прогноз, согласно которому рост мировой экономики по итогам 2020 года будет 0,4 процента. Экономисты констатировали, что рецессия уже наступила в экономиках США, еврозоны и Японии, на которых приходится треть мирового ВВП. Она ожидают, что период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения