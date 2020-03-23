В мире объявили о начале экономического кризиса

В мире объявили о начале глобального экономического кризиса из-за замедления роста экономики на фоне снижения деловой активности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов.

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Прогнозы специалистов по росту ВВП на итогам 2020 года варьируются от минус 2 до плюс 2,7 процента. Медианное значение равно 1,6 процента. В Международном валютном фонде (МВФ) считают глобальной рецессией ситуацию, когда рост составляет менее 2,5 процента. В настоящее время базовыми сценариями считаются самые пессимистичные прогнозы аналитиков, предложенные в последний месяц. По их мнению, рецессия 2020 года будет сопоставима с ситуациями в в 2008-2009 и 1981-1982 годах.

Замедление экономики наблюдается на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть из-за выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Ранее «Институт международных финансов» (IIF) представил прогноз, согласно которому рост мировой экономики по итогам 2020 года будет 0,4 процента. Экономисты констатировали, что рецессия уже наступила в экономиках США, еврозоны и Японии, на которых приходится треть мирового ВВП. Она ожидают, что период экономического спада продлится как минимум до середины 2020 года.

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